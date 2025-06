Visite guidée l’Eglise de Lambour Pont-l’Abbé 8 juillet 2025 10:00

Finistère

Visite guidée l’Eglise de Lambour Eglise de Lambour Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-26 12:30:00

2025-07-08

Venez découvrir l’église de Lambour à Pont-l’Abbé

Église ouverte tous les jours de 9h à 19h et découvertes commentées par un guide conférencier

Les mardis matin 10h/12h30 du 8 juillet au 26 août Sauf le 19 Août

Située sur la rive gauche de la rivière de Pont-l’Abbé, l’église St Jacques de Lambour est construite sur les vestiges d’une ancienne église du XIIIème siècle, au style architectural dit de l’école de Pont Croix . On y ajoute sa façade, sa flèche et son porche sud au XVIème siècle, dans le pur style gothique de l’époque en Bretagne.

Ancienne église tréviale, dépendante de la paroisse de Combrit, elle est au cœur d’un ancien faubourg de Pont-l’Abbé, Lambour, où vivaient ceux qu’on appelait les gars de la révolte .

L’église subit plusieurs mutilations au cours de son histoire. Son clocher est décapité par l’armée de Louis XIV en 1675 pour avoir sonné le tocsin de la révolte des Bonnets Rouges contre l’établissement d’un nouvel impôt, le papier timbré.

Deux siècles plus tard, en 1899, son toit menaçant de s’écrouler, le maire de Pont-l’Abbé, Raoul de Najac, décide de le démolir, alors que l’édifice est classé Monument Historique depuis 1896.

Pourtant Site Classé depuis 1934, les murs sont abandonnés à la végétation au cours du XXème siècle, avant qu’ils ne soient repris en main par l’association des Amis de Lambour qui restaure depuis 1983 (dallage, arc central).

Le pardon qui se déroule le dimanche de Juillet après la St Jacques est relancé et de nombreuses animations comme un concert de Jazz en Août sont proposées pour redonner vie à l’édifice.

Enfin la vitre-maitresse a été rebâtie en 2011 et celle du transept sud en 2022. La reconstruction des baies du chevet est annoncée. .

Eglise de Lambour

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 64 80 10 47

