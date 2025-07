Visite guidée L’église de Tamerville et le Château de Chiffrevast Tamerville

Visite guidée L’église de Tamerville et le Château de Chiffrevast Tamerville mardi 22 juillet 2025.

Visite guidée L’église de Tamerville et le Château de Chiffrevast

Eglise Tamerville Manche

Début : 2025-07-22 15:00:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

L’église paroissiale Notre-Dame de Tamerville était jadis sous le patronage des seigneurs de Chiffrevast, qui, à ce titre, en nommaient les prêtres desservants. C’est à leur mécénat que l’on doit, pour l’essentiel, la construction de l’édifice. Celui-ci a de longue date retenu l’attention des amateurs d’architecture, en raison surtout de son remarquable clocher d’époque romane (XIIe siècle). L’église a fait au cours des siècles l’objet de multiples aménagements, comprenant le percement de nouvelles fenêtres et l’installation de voûtes gothiques sur croisées d’ogives à l’intérieur du chœur.

Cette visite se poursuivra par la découverte du superbe château de Chiffrevast qui fût le siège de l’une des plus puissantes seigneuries du Cotentin. Le destin de cette propriété exceptionnelle illustre chacun des chapitres majeurs de l’histoire de la Normandie, depuis le temps des incursions vikings jusqu’aux évènements de la seconde guerre mondiale (visite extérieure uniquement).

RV à 15h00, à l’église de Tamerville.

Sans réservation.

Eglise Tamerville 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : Visite guidée L’église de Tamerville et le Château de Chiffrevast

The parish church of Notre-Dame de Tamerville was once under the patronage of the Lords of Chiffrevast, who appointed the priests who served the church. The building’s construction was largely due to their patronage. It has long attracted the attention of architectural enthusiasts, not least for its remarkable 12th-century Romanesque bell tower. Over the centuries, the church has undergone numerous alterations, including the opening of new windows and the installation of Gothic cross vaults inside the choir.

The tour continues with a visit to the superb Château de Chiffrevast, once the seat of one of the Cotentin region?s most powerful seigneuries. The destiny of this exceptional property illustrates each of the major chapters in the history of Normandy, from the time of the Viking incursions to the events of the Second World War (outdoor visit only).

Meeting point 3:00 pm, Tamerville church.

No reservation required.

German :

Die Pfarrkirche Notre-Dame de Tamerville stand einst unter der Schirmherrschaft der Herren von Chiffrevast, die als solche die Priester ernannten, die sie bedienten. Der Bau des Gebäudes ist größtenteils ihrem Mäzenatentum zu verdanken. Die Kirche hat schon seit langem die Aufmerksamkeit von Architekturliebhabern auf sich gezogen, vor allem wegen ihres bemerkenswerten Glockenturms aus der romanischen Epoche (12. Jahrhundert). Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche mehrfach umgebaut, wobei neue Fenster und gotische Kreuzgewölbe im Chor eingebaut wurden.

Anschließend besichtigen Sie das prächtige Schloss Chiffrevast, das einst Sitz einer der mächtigsten Herrschaften der Region Cotentin war. Das Schicksal dieses außergewöhnlichen Anwesens veranschaulicht jedes der wichtigsten Kapitel der Geschichte der Normandie, von der Zeit der Wikingereinfälle bis hin zu den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs (nur Außenbesichtigung).

Treffpunkt um 15:00 Uhr an der Kirche von Tamerville.

Keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

La chiesa parrocchiale di Notre-Dame de Tamerville era un tempo sotto il patronato dei signori di Chiffrevast, che nominavano i sacerdoti che la servivano. La costruzione dell’edificio si deve in gran parte al loro mecenatismo. Da tempo attira l’attenzione degli appassionati di architettura, non da ultimo per il suo notevole campanile romanico (XII secolo). Nel corso dei secoli, la chiesa ha subito una serie di modifiche, tra cui l’apertura di nuove finestre e l’installazione di volte a crociera gotiche all’interno del coro.

Il tour prosegue con la visita al superbo Château de Chiffrevast, un tempo sede di una delle signorie più potenti della regione del Cotentin. Il destino di questa eccezionale proprietà illustra tutti i principali capitoli della storia della Normandia, dall’epoca delle incursioni vichinghe agli eventi della Seconda guerra mondiale (solo visita esterna).

Punto d’incontro alle 15:00, chiesa di Tamerville.

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

La iglesia parroquial de Notre-Dame de Tamerville estuvo bajo el patrocinio de los señores de Chiffrevast, que designaban a los sacerdotes que la atendían. La construcción del edificio se debió en gran parte a su mecenazgo. Durante mucho tiempo ha atraído la atención de los aficionados a la arquitectura, sobre todo por su notable campanario románico (siglo XII). A lo largo de los siglos, la iglesia ha sufrido varias reformas, como la apertura de nuevas ventanas y la instalación de bóvedas de crucería gótica en el interior del coro.

El recorrido continúa con una visita al soberbio castillo de Chiffrevast, antaño sede de uno de los señoríos más poderosos de la región de Cotentin. El destino de esta propiedad excepcional ilustra todos los grandes capítulos de la historia de Normandía, desde la época de las incursiones vikingas hasta los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial (visita sólo al aire libre).

Punto de encuentro a las 15:00 h, iglesia de Tamerville.

No es necesario reservar.

