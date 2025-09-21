[Visite guidée] L’église du Sacré-Coeur de Janval Dieppe
Début : 2025-09-21 14:00:00
2025-09-21
Une église emblématique à visiter !
Grâce à la journée du patrimoine, découvrez l’architecture et l’histoire de la magnifique église du Sacré-Coeur de Janval à travers une visite guidée de 45 minutes. .
Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
