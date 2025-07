Visite guidée l’église et le quartier Saint-Jean à Châteaudun Châteaudun

Visite guidée l’église et le quartier Saint-Jean à Châteaudun Châteaudun samedi 2 août 2025.

Visite guidée l’église et le quartier Saint-Jean à Châteaudun

Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 16:30:00

fin : 2025-08-02 18:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Ce parcours permet de visiter l’église Saint-Jean-de-la-Chaîne et de découvrir l’histoire et les particularités de la ville basse.

Cette église à l’origine très ancienne fut considérablement agrandie au XIIe siècle puis fortement remaniée aux XVe et XVIe siècles avec l’ajout d’éléments gothiques et d’un grand clocher latéral qui était autrefois surmontée d’une grande flèche de pierre. L’église a retrouvé une partie de son faste d’antan grâce à de grands travaux de restauration en 2007-2009 et un grand portail de style gothique tardif érigé au début du XVIe siècle qui servait auparavant d’accès à l’ancien cimetière est également visible. Les étonnants graffitis ornant les murs occidental et sud de l’église sont également évoqués lors de la visite.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 3 .

Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

This tour includes a visit to the Saint-Jean-de-la-Chaîne church and an introduction to the history and special features of the lower town.

German :

Auf diesem Rundgang können Sie die Kirche Saint-Jean-de-la-Chaîne besichtigen und mehr über die Geschichte und die Besonderheiten der Unterstadt erfahren.

Italiano :

Lungo questo percorso è possibile visitare la chiesa di Saint-Jean-de-la-Chaîne e scoprire la storia e le particolarità della città bassa.

Espanol :

En esta ruta podrá visitar la iglesia de Saint-Jean-de-la-Chaîne y descubrir la historia y particularidades de la ciudad baja.

L’événement Visite guidée l’église et le quartier Saint-Jean à Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2025-07-29 par OT GRAND CHATEAUDUN