Visite guidée : L’église Saint-André Eglise de Nort-Leulinghem Nort-Leulinghem

Visite guidée : L’église Saint-André Samedi 20 septembre, 14h30 Eglise de Nort-Leulinghem Pas-de-Calais

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer. Réservation à partir du 18 août.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir l’église de Nort-Leulinghem et son mobilier au cours d’une visite de 30 minutes. Puis, embarquez, si vous le souhaitez, pour une pause hors du temps avec la compagnie Lyric and co qui vous proposera son spectacle Beatles or not Beatles. Une après-midi rythmée par la musique et la découverte patrimoniale à ne surtout pas manquer !

Eglise de Nort-Leulinghem Rue de la forêt Nort-Leulinghem Nort-Leulinghem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France

