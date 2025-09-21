Visite guidée : L’église Saint-Denis Église Saint-Denis Saint-Omer

Visite guidée : L’église Saint-Denis Église Saint-Denis Saint-Omer dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée : L’église Saint-Denis Dimanche 21 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Église Saint-Denis Pas-de-Calais

Dès 15 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:15:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

Située au cœur de la ville, cette église possède la plus ancienne tour gothique de la région. Admirez son architecture fascinante entre Moyen-Age et époque moderne. Lieu symbolique des grandes familles nobles et des corporations, elle fait l’objet d’un important chantier de restauration mené par la Ville de Saint-Omer. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé de symboles.

Église Saint-Denis 21 Imp. du Kempouck, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

