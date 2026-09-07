Visite guidée : l’église Saint-Germain de Cagny du XIVe siècle à sa reconstruction, Église Saint-Germain, Cagny

Informations pratiques

Visite guidée : l’église Saint-Germain de Cagny du XIVe siècle à sa reconstruction Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Église Saint-Germain Calvados

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

L’église St-Germain de Cagny du XIVe s. à sa reconstruction

Trois visites commentées de 3/4 d’heure.

Église Saint-Germain Route de Démouville, 14630 Cagny, France Cagny 14630 Calvados Normandie 0231231054 https://www.cagny.fr/vivre-cagny/services-aux-habitants/offices-religieux [{« type »: « email », « value »: « mairie@cagny.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 23 15 80 »}] La nef a été détruite par les bombardements de 1944 et a fait l’objet d’une reconstruction moderne. Le chœur et le clocher en bâtière, initialement médian, ont été préservés.

Le chœur est classé au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1913. Parking à proximité immédiate. Accès PMR (pour la chapelle : un dénivelé d’une marche).

L’église St-Germain de Cagny du XIVe s. à sa reconstruction

©Hauguel Jean-Paul