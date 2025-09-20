[Visite guidée] L’Église Saint-Jacques Dieppe

[Visite guidée] L’Église Saint-Jacques Dieppe samedi 20 septembre 2025.

[Visite guidée] L’Église Saint-Jacques

RDV sur le parvis de l’église Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Témoin de l’histoire de Dieppe, l’église Saint-Jacques livre ses trésors Renaissance dans un bel écrin gothique. découvrez la ‘frise des sauvages’ ornant le mur du Trésor ou encore la chapelle de l’armateur Jehan Ango en compagnie d’un guide-conférencier Dieppe Ville d’Art et d’Histoire. .

RDV sur le parvis de l’église Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] L’Église Saint-Jacques

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite guidée] L’Église Saint-Jacques Dieppe a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie