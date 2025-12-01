Visite guidée L’église Saint-Maurice à la torche Malissard

RDV à l’église Malissard Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

À l’occasion de la fête du secret de Noël, découvrez l’église Saint-Maurice dans une ambiance intimiste ! Dans le silence de la nuit, observez ses détails à la simple lueur d’une torche.

RDV à l'église Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

To celebrate the secret of Christmas, discover Saint-Maurice Church in an intimate setting! In the silence of the night, observe its details by the simple light of a torch.

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Maurice anlässlich des Festes des Weihnachtsgeheimnisses in einer intimen Atmosphäre! In der Stille der Nacht können Sie die Details der Kirche nur mit dem Schein einer Fackel betrachten.

Italiano :

Per celebrare il segreto del Natale, scoprite la chiesa di Saint-Maurice in un ambiente intimo! Nel silenzio della notte, osservate i suoi dettagli alla semplice luce di una torcia.

Espanol :

Para celebrar el secreto de la Navidad, descubra la iglesia de Saint-Maurice en un ambiente íntimo En el silencio de la noche, observe sus detalles a la simple luz de una antorcha.

