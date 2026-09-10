Visite guidée « L’église Saint-Nicolas », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « L’église Saint-Nicolas » Dimanche 20 septembre, 14h00 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Au Moyen Âge et sous la protection des comtes de Blois, la cité bénéficie d’un commerce florissant et héberge de puissantes institutions religieuses comme l’abbaye Saint-Laumer. L’église Saint-Nicolas, restaurée entre 2020 et 2025, est un souvenir de cette époque.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Au Moyen Âge et sous la protection des comtes de Blois, la cité bénéficie d’un commerce florissant et héberge de puissantes institutions religieuses comme l’abbaye Saint-Laumer.

© Ville de Blois – Chidraprod