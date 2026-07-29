Visite guidée L’église Saint-Pierre et ses mystères Place du fronton Saint-Pée-sur-Nivelle
mardi 25 août 2026 · Place du fronton · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Visite guidée L’église Saint-Pierre et ses mystères
Place du fronton 173 rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 11:00:00
fin : 2026-08-25 11:45:00
Date(s) :
2026-08-25
Poussez les portes de l’église Saint-Pierre et laissez-vous entraîner dans un voyage entre histoire et légendes. Edifiée près du ruisseau Amezpetu, cette église dévoile un patrimoine d’une grande richesse un remarquable retable mêlant le style baroque et classique, des dalles funéraires datant du XVIème siècle, l’ancienne porte réservée aux cagots et de lumineux vitraux contemporains.
Classée Monument historique depuis 2014, l’église Saint-Pierre est l’un des joyaux de l’architecture régionale. Au fil d’une visite guidée, découvrez son histoire, ses mystères et les récits, qui depuis des siècles nourrissent l’imaginaire de ce lieu d’exception. Une immersion captivante où le patrimoine se mêle aux contes et aux légendes. .
Place du fronton 173 rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée L’église Saint-Pierre et ses mystères
L’événement Visite guidée L’église Saint-Pierre et ses mystères Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 29 juillet 2026
- Choeurs basques d’hommes Gogotik Rue de l’Eglise Saint-Pée-sur-Nivelle 29 juillet 2026
- Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle 30 juillet 2026
- Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 30 juillet 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 30 juillet 2026