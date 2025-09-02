Visite guidée «L’église saint-Pierre/saint-Paul et la cure, inscrites au titre des Monuments Historiques depuis 1998» Eglise saint-Pierre/saint-Paul Saint-Pierre

Visite guidée «L’église saint-Pierre/saint-Paul et la cure, inscrites au titre des Monuments Historiques depuis 1998» Eglise saint-Pierre/saint-Paul Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Nous vous invitons à découvrir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de l’église Saint-Pierre/Saint-Paul ainsi que de la cure attenante. Cette visite guidée, animée par un guide conférencier, vous plongera au cœur de l’architecture, des œuvres d’art et des secrets de ce lieu emblématique de Saint-Pierre.

Le 13 septembre 1751, Gabriel Dejean, commandant du quartier de Saint-Pierre, donne à la paroisse une bande de terre le long de la rivière d'Abord. Le chantier débute en 1758 pour s'achever en 1765. Le plan en croix latine à vaisseau unique et transept avec abside semi-circulaire au chevet est celui des églises construites à Bourbon au XVIIIème siècle. Entre 1835 et 1838, l'austère façade à pignon, est embellie d'une galerie à colonnade, flanquée de deux imposantes tours, dont une sert de clocher. En 2003-2004, le plafond masquant la charpente primitive et les plaques de contre-plaqué recouvrant les imposants piliers de la nef sont supprimés, laissant ainsi apparaître le travail remarquable des charpentiers du XVIIIème siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Pascal Laude