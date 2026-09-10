Visite guidée : L’église Sainte Agathe et son quartier fortifié, Église Sainte-Agathe, Pérignat-sur-Allier

Informations pratiques

Visite guidée : L’église Sainte Agathe et son quartier fortifié Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Sainte-Agathe Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Sainte-Agathe dressée au centre d’un ancien quartier fortifié dont vous observez également les vestiges, en compagnie des bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de Pérignat-ès-Allier.

Église Sainte-Agathe 7 Rue de la Résistance et du 8 Mai, 63800 Pérignat-sur-Allier, France Pérignat-sur-Allier 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Edifice roman modifié aux 14e, 15e et XVIIe siècles, comprenant une nef à deux travées voûtées d’ogives à clefs de voûte (15e) , faisant suite au choeur roman percé de trois ouvertures dont l’une a été agrandie et les deux autres bouchées. Les retombées d’ogives de la première travée de la nef se font sur des colonnettes à chapiteaux de feuillages. Accolées à la nef dont elles sont séparées par un massif rectangulaire, se trouvent au nord deux travées voûtées d’arêtes (17e). Au sud sont deux chapelles. L’une, au sud-est, du XVe siècle, voûtée d’ogives et renfermant une niche à encadrement ogival flamboyant. L’autre, au sud-ouest, voûtée d’arêtes (17e). Entre les deux se situe la tour sud renfermant un escalier à vis conduisant au clocher. Cet édifice est intéressant par le système de fortification à peu près intact sous la toiture : créneaux, chemin de ronde, arbalétrières. Le chevet roman fut vraisemblablement surélevé à cet effet. Sa hauteur primitive est indiquée par la corniche sur modillons sculptés au-dessus de l’archivolte des fenêtres romanes. Cette église témoigne de la sévérité des luttes religieuses qui se sont tenues dans la région, et de la transformation d’un édifice religieux en refuge.

Découvrez l’église Sainte-Agathe dressée au centre d’un ancien quartier fortifié dont vous observez également les vestiges, en compagnie des bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de…

©Lucien Bornet