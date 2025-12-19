Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher, Honfleur

Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher

Place Sainte-Catherine Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-20

L’église Sainte-Catherine est un des monuments les plus emblématiques de Honfleur. Construite entièrement en bois, elle est connue au-delà des frontières. Découvrez son histoire, les éléments mobiliers remarquables ainsi que l’histoire et les caractéristiques de son clocher qui lui fait face.

Place Sainte-Catherine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

English : Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher

Sainte-Catherine Church is one of Honfleur?s most emblematic monuments. Built entirely of wood, it is known far and wide. Discover its history, its remarkable furnishings and the history and features of the bell tower opposite.

