Visite guidée l’église St Antoine Sélestat

Visite guidée l’église St Antoine

Rue St Antoine Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:15:00

2025-12-06

Découverte de l’église St Antoine et des anecdotes entourant sa construction

Nativité monumentale.

Au cœur du quartier du Sand, cette église construite durant l’entre-deux-guerres abrite à la fin du mois de décembre une crèche renommée pour son aspect monumental. La visite vous présentera cet édifice unique en Alsace ainsi que les anecdotes entourant sa construction. .

Rue St Antoine Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Discovery of St. Anthony’s church and the anecdotes surrounding its construction

German :

Entdeckung der Kirche St Antoine und der Anekdoten rund um ihren Bau

Italiano :

Scoperta della chiesa di Sant’Antonio e degli aneddoti sulla sua costruzione

Espanol :

Descubrimiento de la iglesia de San Antonio y de las anécdotas que rodearon su construcción

