Visite guidée l’église St Antoine Sélestat

Visite guidée l’église St Antoine
Rue St Antoine Sélestat Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 11:15:00
2025-12-06
Découverte de l’église St Antoine et des anecdotes entourant sa construction
Nativité monumentale.
Au cœur du quartier du Sand, cette église construite durant l’entre-deux-guerres abrite à la fin du mois de décembre une crèche renommée pour son aspect monumental. La visite vous présentera cet édifice unique en Alsace ainsi que les anecdotes entourant sa construction. .
Rue St Antoine Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr
English :
Discovery of St. Anthony’s church and the anecdotes surrounding its construction
German :
Entdeckung der Kirche St Antoine und der Anekdoten rund um ihren Bau
Italiano :
Scoperta della chiesa di Sant’Antonio e degli aneddoti sulla sua costruzione
Espanol :
Descubrimiento de la iglesia de San Antonio y de las anécdotas que rodearon su construcción
