Visite guidée : l’Elorn au fil de temps La Grande Briqueterie Landerneau

Visite guidée : l’Elorn au fil de temps Samedi 20 septembre, 14h30 La Grande Briqueterie Finistère

Rendez-vous à la grande briqueterie pour le départ de visite. / nombre de places limitées à 30 personnes

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

En suivant la rivière et ses berges, venez en apprendre plus sur son environnement et son histoire intimement liée à celle de Landerneau et du lin en Finistère.

Pendant 1h30 suivez l’évolution de l’Elorn au fil du temps et le développement de Landerneau jusqu’à nos jours.

La Grande Briqueterie Rue des Ecossais, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne Ancien site industriel (Société Linière du Finistère, Grande Briqueterie de Landerneau), réhabilité par la Ville de Landerneau en 2019. Les 2 fours de cuisson des briques et céramique de la Grande Briqueterie de Landerneau sont désormais visibles au public

© Thibault Poriel