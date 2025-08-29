Visite guidée L’enclos de Saint-Thomas Office de tourisme Landerneau

Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau Finistère

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Visite en famille avec livret jeu.

Pendant les vacances de la Toussaint, venez découvrir ou redécouvrir pendant 1 h, l’enclos paroissial de Saint-Thomas, avec son église, son ossuaire et sa place du même nom.

Le mercredi de 15h à 16h.

Visites sur inscription.

RDV à l’Office de tourisme pour le départ de la visite.

Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .

Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

