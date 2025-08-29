Visite guidée L’enclos de Saint-Thomas Office de tourisme Landerneau
Visite guidée L’enclos de Saint-Thomas Office de tourisme Landerneau mercredi 22 octobre 2025.
Visite guidée L’enclos de Saint-Thomas
Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Visite en famille avec livret jeu.
Pendant les vacances de la Toussaint, venez découvrir ou redécouvrir pendant 1 h, l’enclos paroissial de Saint-Thomas, avec son église, son ossuaire et sa place du même nom.
Le mercredi de 15h à 16h.
Visites sur inscription.
RDV à l’Office de tourisme pour le départ de la visite.
Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .
Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée L’enclos de Saint-Thomas Landerneau a été mis à jour le 2025-10-16 par OT LANDERNEAU DAOULAS