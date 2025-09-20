Visite guidée «L’entrepôt de marine Kervéguen, salle de concert de musiques actuelles» Le Kerveguen Saint-Pierre

Visite guidée «L’entrepôt de marine Kervéguen, salle de concert de musiques actuelles» Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30 Le Kerveguen La Réunion

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T08:00:00

Fin : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T09:30:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

A la découverte des coulisses d’une salle de concert des musiques actuelles, installée dans un ancien entrepôt de marine de la famille Kervéguen.

Le Kerveguen Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la nouvelle salle des musiques actuelles à Saint-Pierre

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Pascal Laude