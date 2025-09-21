Visite guidée «L’entrepôt de marine Kervéguen, siège des Taaf, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1995 » Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre

Visite guidée «L’entrepôt de marine Kervéguen, siège des Taaf, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1995 » Dimanche 21 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) La Réunion

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T08:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Visite guidée, avec Marcel Tipveau guide conférencier. Au programme l’histoire des entrepôts de marine et celle du port Lislet-Geoffroy ainsi que la découverte de la saga de la famille Kervéguen à La Réunion. Cet entrepôt inscrit au titre des monuments historiques depuis 1995 reste un des derniers témoignages des activités du port de Saint-Pierre au XIXème siècle.

Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] Inscrit au titre des monuments historiques depuis le 3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le Coat de Kervéguen, propriétaire d’un vaste empire agro-industriel dans le sud de l’île. Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la rue Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou descendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte.

