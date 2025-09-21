Visite guidée : Les 10 femmes illustres rue de la Chapelle / Enfants (à partir de 7 ans) Porte de La Chapelle Paris

Rendez-vous le dimanche 21 septembre à 10h pour participer à une visite guidée en famille et ainsi découvrir le parcours de ces femmes illustres qui ont marqué l’histoire de France dans les domaines des sciences, des arts, de lettres, de la politique ou du sport !

Il s’agit d’une visite guidée spécialement pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Il est également nécessaire de s’inscrire individuellement pour chaque personne participant à la visite (adulte et enfant)

A l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, la Mairie du 18e organise une visite guidée à destination des enfants et leurs parents pour découvrir les dix statues de femmes illustres dévoilées lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, installées à la Porte de la Chapelle.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Porte de La Chapelle Porte de La Chapelle 75018 Paris

