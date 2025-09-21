Visite guidée : Les 10 femmes illustres rue de la Chapelle / Tout public Porte de La Chapelle Paris

Visite guidée : Les 10 femmes illustres rue de la Chapelle / Tout public Porte de La Chapelle Paris dimanche 21 septembre 2025.

Rendez-vous dimanche 21 septembre à 14h30 pour participer à une visite guidée et ainsi découvrir le parcours de ces femmes illustres qui ont marqué l’histoire de France dans les domaines des sciences, des arts, de lettres, de la politique ou du sport !

Les inscriptions sont obligatoires.

A l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, la Mairie du 18e organise une visite guidée pour découvrir les dix statues de femmes illustres dévoilées lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 installées à la Porte de la Chapelle.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Porte de La Chapelle Porte de La Chapelle 75018 Paris

https://mairie18.paris.fr/pages/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine-24465