Visite guidée Les Américains Les Hayettes Mont-Ormel

Visite guidée Les Américains

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Le 13 août 1944 les troupes américaines atteignent sans combat le Bourg-Saint-Léonard, évacué des troupes allemandes qui l’occupaient. Le contrôle du village est en effet essentiel pour assurer les replis de forces allemandes encerclées dans la Poche de Falaise Chambois. Jusqu’au 18 août, le village devient l’enjeu de sanglants combats d’infanterie et de chars et changer à plusieurs reprises de main. Le 18 août, les Américains ayant enfin libéré le Bourg-Saint-Léonard, reprennent leur route vers Chambois, afin de réaliser leur jonction avec les Polonais et assurer ainsi la fermeture de la Poche de Falaise Chambois

Ce sont ces lieux que nous vous proposons de découvrir dans le cadre d’une visite guidée nous emmenant du Bourg-Saint-Léonard à Chambois.

Nous vous proposons de vous entrainer sur leur pas dans ces événements décisifs de la campagne de Normandie.

Visite guidée gratuite sur réservation uniquement. Rendez-vous à l’accueil du mémorial .

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@ORNE.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les Américains

L’événement Visite guidée Les Américains Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-19 par Conseil départemental de l’Orne