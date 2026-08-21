Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac en famille, Parc des Thermes de Fontcaude, Juvignac
dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Thermes de Fontcaude · Juvignac
Informations pratiques
Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac en famille Dimanche 20 septembre, 10h30 Parc des Thermes de Fontcaude Hérault
Gratuit. Pré-inscription obligatoire. Rendez-vous au parc des thermes de Juvignac. Durée : 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Découvrez les anciens thermes de Fontcaude grâce à un livret-jeu pour les enfants !
Partez en famille à la découverte des anciens thermes de Fontcaude. Ce site doit son nom à une source d’eau chaude située à proximité de la Mosson. À l’aide d’un livret illustré, les enfants suivent le parcours d’une famille de curistes venue prendre les eaux au milieu du XIXe siècle. Une manière ludique de découvrir l’histoire des thermes, leur architecture et la vie quotidienne des curistes d’autrefois.
Parc des Thermes de Fontcaude Allée des thermes 34990 Montpellier Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]
Découvrez les anciens thermes de Fontcaude avec un livret de jeu pour enfant !
©Ville de Juvignac-Montpellier3M – Pauline COMIS
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