Visite guidée : Les anglaises durant la Première Guerre mondiale, Cimetière Saint-Sever, Le Petit-Quevilly

Informations pratiques

Visite guidée : Les anglaises durant la Première Guerre mondiale 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Sever Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le parcours de ces femmes qui se sont engagées et sont venues à Rouen durant la Première Guerre mondiale, au cours d’une visite de deux heures au cimetière Saint-Sever.

– Anaïs Pancrazy –

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cimetière Saint-Sever 13 boulevard Stanislas Girardin, 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 18 90 91 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Découvrez le parcours de ces femmes qui se sont engagées et sont venues à Rouen durant la Première Guerre mondiale, au cours d’une visite de deux heures au cimetière Saint-Sever.

©Sophie Lulague