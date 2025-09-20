Visite guidée Les animaux s’emparent du musée Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire Le Mans

Visite guidée Les animaux s’emparent du musée 20 et 21 septembre Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire Sarthe

accès libre dans la limite des places disponibles / à partir de 7 ans

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-21T15:15:00 – 2025-09-21T16:15:00

La relation entre l’être humain et l’animal est au centre de cette nouvelle présentation. En prenant appui sur le parcours chronologique du musée, de la préhistoire à la fin du Moyen Age, près de 70 animaux s’emparent des lieux. Proposés en regard des artefacts humains, les spécimens naturalisés enrichissent le propos et illustrent ce lien indéfectible qui unit l’homme à l’animal.

Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 46 45 http://www.lemans.fr Tramway : arrêt Eperon

