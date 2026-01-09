Visite guidée Les apéros-patrimoine du mardi ! Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Visite guidée Les apéros-patrimoine du mardi !

Début : 2026-04-07 17:00:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Visite guidée organisée par le service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Fontenay-le-Comte.

Venez découvrir différents quartiers de Fontenay-le-Comte, où l’ambiance de la Renaissance et les belles façades architecturales du cœur historique se dévoileront à vous. L’occasion unique pour vous de plonger au cœur des pépites fontenaisiennes en compagnie d’un guide. Profitez également d’un moment convivial hors du temps, en fin de visite, autour d’une dégustation de produits locaux.

– Mardi 7 avril à 17h Racontez-moi le quartier des Cordeliers

Depuis l’Hôtel de Ville, embarquez pour une balade le long de la Vendée en passant par l’ancien bureau d’octroi et la Sous-Préfecture. Vous emprunterez ensuite la passerelle pour rejoindre le jardin des Cordeliers, resplendissant au Printemps car en pleine floraison. Une promenade entre histoire, nature et patrimoine pour redécouvrir l’un des quartiers emblématiques de Fontenay-le-Comte.

Rdv devant l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clémenceau

– Mardi 14 avril à 17h De la fontaine à l’église Notre-Dame de Charzais

Nichée dans un cadre verdoyant, la fontaine de Charzais fut autrefois un lieu central du quotidien, animé par les activités du lavoir où les femmes se retrouvaient. L’eau, ressource essentielle, y avait aussi une dimension spirituelle des processions partaient de l’église pour rejoindre cette source dédiée à la Vierge. Ce site emblématique raconte également l’histoire du quartier, marquée par des épisodes forts — notamment durant la période révolutionnaire — qui ont laissé une trace durable dans la mémoire des habitants.

Rdv sur le parking de la fontaine de Charzais, rue du Lavoir

– Mardi 21 avril à 17h De Viète à Rabelais métamorphoses d’un quartier

Née au 18ᵉ siècle, la place Viète s’inscrit dans la transformation progressive de l’ouest de la ville en un élégant quartier résidentiel, où s’élèvent encore de remarquables hôtels particuliers. Avec la Révolution française, le paysage se métamorphose les congrégations religieuses établies le long de la rue Rabelais disparaissent, laissant place aux établissements publics du 19ᵉ siècle qui redessinent le quartier et lui donnent un nouveau souffle.

Rdv au kiosque de la Place Viète

– Mardi 28 avril à 17h Découverte du quartier des Moulins-Liot

Partez à la découverte du quartier des Moulins Liot, un lieu qui s’est construit au rythme de celles et ceux qui l’ont habité familles arrivées après-guerre, ouvriers des usines des années 1970, puis nouveaux habitants attirés par un cadre de vie toujours plus verdoyant. Au fil de cette balade, découvrez comment le quartier a su se transformer et se réinventer, jusqu’aux aménagements récents qui favorisent convivialité et rencontres. Aujourd’hui, la Maison des habitants en est le véritable cœur battant, symbole d’un quartier en mouvement.

Rdv à l’esplanade des Moulins-Liot, avenue Georges Pompidou

Durée 2h

Tarif

– Adulte 10€

– Tarif réduit 5€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

– Gratuit enfant de moins de 8 ans.

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Guided tour organized by the City of Art and History department of Fontenay-le-Comte.

