Visite guidée : Les arbres du parc de la Calamine Parc de la Calamine Chambéry

Visite guidée : Les arbres du parc de la Calamine Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 Parc de la Calamine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

En compagnie de Romain de l’association Terre de graines, partez à la découverte du parc de la Calamine et de toutes les essences d’arbres qui s’y trouve.

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition, 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent, qui révèle comment le végétal accompagne les mutations urbaines et sociales de Chambéry. Un nouveau récit de ville teinté de vert…

Parc de la Calamine 337 Rue de la Calamine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

D. Mazué / Ville de Chambéry