Visite guidée « Les Archi-belles rencontres », café rencontre et déambulation Collectif Encyclies Roubaix

Visite guidée « Les Archi-belles rencontres », café rencontre et déambulation Samedi 20 septembre, 14h30 Collectif Encyclies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Situés à proximité l’un de l’autre, ces deux lieux du patrimoine textile roubaisien accueillent aujourd’hui la création artistique contemporaine. Le bâtiment Art déco du 39 avenue Lebas est construit en 1931 pour la famille Masurel selon les plans de l’architecte Jacques Gréber. Il accueille aujourd’hui les ateliers du Collectif Encyclies. Les Ateliers Jouret, tiers-lieu culturel qui conjugue arts visuels, artisanat et arts vivants depuis 2017, sont quant à eux installés dans des anciens locaux de négoce textile.

« Les Archi-belles rencontres » des établissements Jouret et du Collectif Encyclies suivie d’un café-rencontre et d’une déambulation vers le Bureau d’Art et de Recherche – QSP Galerie, samedi à 14h30 et à 15h30 – durée 2h

Collectif Encyclies 39 avenue Jean Lebas Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Bureaux Masurel Fils © S.Jarry