Visite guidée « Les Archives au féminin » Archives départementales De L’aude Carcassonne

Visite guidée « Les Archives au féminin » Archives départementales De L’aude Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Les Archives au féminin » 20 et 21 septembre Archives départementales De L’aude Aude

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Une découverte ludique et décalée des coulisses des Archives et de documents venant enrichir l’histoire des femmes dans l’Aude.

Départs réguliers — pause méridienne de 12h30 à 14h.

Archives départementales De L’aude 41 Av. Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie

Une découverte ludique et décalée des coulisses des Archives et de documents venant enrichir l’histoire des femmes dans l’Aude.

© Archives départementales des l’Aude Marcel-Rainaud