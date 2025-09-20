Visite guidée : les archives de la société anonyme des usines de Navarre Archives d’Evreux Portes de Normandie Évreux

Visite guidée : les archives de la société anonyme des usines de Navarre Samedi 20 septembre, 14h15, 15h15, 16h15 Archives d’Evreux Portes de Normandie Eure

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découverte des archives de la société anonyme des usines de Navarre

A l’emplacement de l’ancien château de Navarre occupé par Joséphine de Beauharnais en 1810 ont été édifiées les Usines de Navarre, constituées d’une usine de quincaillerie, d’une fabrique d’épingles puis de dés à coudre et d’une fabrique d’acier et de matériel ferroviaire, typiques des années 1840 marquant l’entrée dans l’ère de la Révolution Industrielle.

Venez découvrir ces archives qui permettent aujourd’hui de comprendre le fonctionnement des premières industries ébroïciennes et remettre en lumière le travail des ouvrières et ouvriers qui les ont fait fonctionner.

La visite des Archives municipales sera suivie d’une projection sur les Usines de Navarre.

Archives d'Evreux Portes de Normandie 15 rue Saint-Louis 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie Les Archives d'Evreux Portes de Normandie conservent les documents émanant des services de la Ville d'Evreux et de son agglomération. Le document le plus ancien date du XIVe siècle ! Ces archives permettent notamment de retracer l'histoire du territoire et de ses habitants. Accès par l'arrière du bâtiment.

