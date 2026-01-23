[Visite guidée] Les Ateliers d’Étran (fabrique du caramel de pommes dieppois) RDV aux Ateliers d’Etran Martin-Église

[Visite guidée] Les Ateliers d’Étran (fabrique du caramel de pommes dieppois)

RDV aux Ateliers d’Etran / 1 Grande Rue des Salines Martin-Église Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Dieppe-Normandie Tourisme, en partenariat avec l’APEI, vous invite à découvrir les Ateliers d’Etran, à Martin-Église, lors d’une visite guidée originale et gourmande.

Pendant 2 heures, poussez les portes des ateliers et plongez dans les coulisses de la fabrication du célèbre caramel de pommes histoire, recette, cuisson… quelques secrets bien gardés vous seront dévoilés ! ✨

Cette visite est aussi l’occasion de mieux comprendre les missions de l’APEI et de découvrir d’autres savoir-faire, comme l’atelier de menuiserie ou la blanchisserie.

La visite se conclut par un passage au show-room, où vous pourrez prolonger l’expérience en achetant du caramel de pommes ou des objets en bois réalisés sur place.

