Visite guidée Les batteries du Mont Canisy Mont Canisy Benerville-sur-Mer Calvados

Le site du Mont Canisy domine la mer de ses 110 mètres et offre un panorama exceptionnel sur la Côte Fleurie. Pendant des siècles domaine seigneurial, il est aujourd’hui un espace naturel protégé, mais aussi un lieu chargé d’Histoire. Sa position stratégique, sur une colline face à la baie de Seine, lui valut à plusieurs reprises d’être transformé en position d’artillerie côtière. Des ouvrages militaires y subsistent casemates et encuvements pour canons de 155 mm, bunkers, tobrouks, poste de direction de tir… et un ouvrage souterrain à 15 m, unique sur plus de 150 km de côtes, comprenant 250 m de tunnels, 25 alvéoles de casernement, 25 soutes à munitions…

Visite des ouvrages de surface et de la galerie souterraine.

Eclairage portatif individuel recommandé.

English : Visite guidée Les batteries du Mont Canisy

The natural site of Mont-Canisy, dominating the sea from its 110 meters, offers an exceptional panorama on the Côte Fleurie. For centuries a seigniorial domain, its strategic position in the south of the Seine Bay meant that it was twice transformed into a coastal artillery position.

Guided tour of approximately 2.5 hours of the historic site of the Mont Canisy batteries, to see the military works and the underground gallery.

German : Visite guidée Les batteries du Mont Canisy

Der Mont Canisy liegt 110 Meter über dem Meer und bietet ein außergewöhnliches Panorama auf die Côte Fleurie. Jahrhundertelang war er ein herrschaftliches Anwesen, heute ist er ein geschütztes Naturgebiet und ein geschichtsträchtiger Ort. Aufgrund seiner strategischen Lage auf einem Hügel gegenüber der Seine-Bucht wurde er mehrmals in eine Artilleriestellung an der Küste umgewandelt. Es gibt dort noch militärische Bauten: Kasematten und Vertiefungen für 155-mm-Kanonen, Bunker, Rutschbahnen, Feuerleitstand… und ein unterirdisches Bauwerk in 15 m Höhe, das an über 150 km Küste einzigartig ist und 250 m Tunnel, 25 Kasernierungszellen, 25 Munitionsbunker… umfasst.

Besichtigung der oberirdischen Anlagen und des unterirdischen Tunnels.

Persönliche tragbare Beleuchtung empfohlen.

Italiano :

Il sito di Mont Canisy si erge a 110 metri sul mare, offrendo una vista panoramica eccezionale sulla Côte Fleurie. Per secoli tenuta signorile, è oggi un’area naturale protetta, ma anche un luogo ricco di storia. La sua posizione strategica, su una collina che si affaccia sul Golfo della Senna, ha fatto sì che in diverse occasioni venisse trasformata in una postazione di artiglieria costiera. Sono sopravvissute numerose strutture militari: casematte e nicchie per cannoni da 155 mm, bunker, tobrouks, postazioni di direzione del fuoco, ecc. e una struttura sotterranea a 15 m di profondità, unica nel suo genere su oltre 150 km di costa, che comprende 250 m di gallerie, 25 celle di caserma, 25 bunker per le munizioni, ecc.

Visita alle opere di superficie e alla galleria sotterranea.

Si consiglia l’illuminazione individuale portatile.

Espanol :

El emplazamiento de Mont Canisy se eleva 110 metros sobre el mar y ofrece una vista panorámica excepcional de la Côte Fleurie. Durante siglos fue una finca señorial, hoy es un espacio natural protegido, pero también un lugar cargado de historia. Su posición estratégica, en una colina frente a la bahía del Sena, hizo que en varias ocasiones se transformara en una posición de artillería costera. Se han conservado numerosas estructuras militares: casamatas y huecos para cañones de 155 mm, búnkeres, tobrouks, un puesto de dirección de tiro, etc. y una estructura subterránea a 15 m de profundidad, única en su género en más de 150 km de costa, que comprende 250 m de túneles, 25 celdas de cuartel, 25 búnkeres de munición, etc.

Visite las obras de superficie y la galería subterránea.

Se recomienda el uso de iluminación portátil individual.

