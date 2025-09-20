visite guidée « Les béguinages » Béguinage Saint-Augustin, rue du moulin, 02100 Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les béguinages, communauté de femmes pieuses qui trouvent leurs origines en Flandre au XIIe siècle, se développent dans le nord de la France au siècle suivant. Ceux de Saint-Quentin, laïcisés depuis, constituent aujourd’hui une forme originale de logements à destination des séniors. Parcourez la ville à leur découverte.

Béguinage Saint-Augustin, rue du moulin, 02100 Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 67 05 00

ville de St-Quentin