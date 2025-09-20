Visite guidée Les belles demeures de Romans Journées européennes du Patrimoine Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, découvrez les belles demeures de Romans et leurs trésors architecturaux habituellement fermés au public (Maison du Mouton, hôtel Duport-Roux et hôtel de Loulle.

Rue du Mouton Départ de la Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

As part of the European Heritage Days, discover the beautiful residences of Romans and their architectural treasures usually closed to the public (Maison du Mouton, Hôtel Duport-Roux and Hôtel de Loulle).

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die schönen Häuser von Romans und ihre architektonischen Schätze, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind (Maison du Mouton, Hotel Duport-Roux und Hotel de Loulle.

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite le splendide residenze romane e i loro tesori architettonici solitamente chiusi al pubblico (Maison du Mouton, Hôtel Duport-Roux e Hôtel de Loulle).

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra las bellas residencias de los romanos y sus tesoros arquitectónicos que suelen estar cerrados al público (Maison du Mouton, Hôtel Duport-Roux y Hôtel de Loulle).

