Visite guidée : Les belles demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Maison du Mouton, hôtel Duport-Roux et hôtel de Loulle, découvrez ces trésors architecturaux habituellement fermés au public. Un témoignage de l’histoire de Romans à travers l’évolution des style architecturaux de ses belles demeures. Une visite guidée intimiste pour plonger dans le patrimoine habituellement caché de Romans.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton, 26100 Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 51 71 [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] Cette maison, datée du XIVe siècle, est en cours de restauration. Elle accueillera prochainement des espaces d’expositions présentant l’histoire et le patrimoine de Romans et de sa région. Parking à proximité.

©Blaise Adilon