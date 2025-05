Visite guidée: les Belles demeures de Romans – Maison du Mouton Romans-sur-Isère, 5 juillet 2025 10:30, Romans-sur-Isère.

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Explorez la Maison du Mouton, l’hôtel Duport-Roux et l’hôtel de Loulle, des joyaux architecturaux souvent inaccessibles. Partez pour une visite à travers l’histoire de Romans et l’évolution de ses styles architecturaux, révélant son patrimoine caché.

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Explore the Maison du Mouton, Hôtel Duport-Roux and Hôtel de Loulle, architectural gems that are often inaccessible. Take a tour through the history of Romans and the evolution of its architectural styles, revealing its hidden heritage.

German :

Erkunden Sie das Maison du Mouton, das Hôtel Duport-Roux und das Hôtel de Loulle, architektonische Juwelen, die oft unzugänglich sind. Begeben Sie sich auf einen Rundgang durch die Geschichte von Romans und die Entwicklung seiner architektonischen Stile und enthüllen Sie sein verborgenes Erbe.

Italiano :

Esplorate la Maison du Mouton, l’Hôtel Duport-Roux e l’Hôtel de Loulle, gioielli architettonici spesso inaccessibili. Fate un tour attraverso la storia di Roma e l’evoluzione dei suoi stili architettonici, rivelando il suo patrimonio nascosto.

Espanol :

Explore la Maison du Mouton, el Hôtel Duport-Roux y el Hôtel de Loulle, joyas arquitectónicas a menudo inaccesibles. Haga un recorrido por la historia de Romans y la evolución de sus estilos arquitectónicos, revelando su patrimonio oculto.

