Visite guidée: Les belles demeures de Valence Maison des têtes Valence 13 juillet 2025 10:30

Drôme

Visite guidée: Les belles demeures de Valence Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 10:30:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-13

2025-07-27

2025-08-10

2025-08-24

Découvrez Valence sous un angle intime lors d’une visite de demeures exceptionnelles. Des salons privés de la Maison des Têtes au hall majestueux de l’hôtel des Tardy de Montravel, plongez dans l’histoire de la ville à travers ses lieux les plus privés.

Maison des têtes 57 Grande Rue

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Discover Valence from an intimate angle on a tour of exceptional residences. From the private salons of the Maison des Têtes to the majestic hall of the Hôtel des Tardy de Montravel, immerse yourself in the city?s history through its most private spaces.

German :

Entdecken Sie Valence aus einer intimen Perspektive bei einem Besuch außergewöhnlicher Häuser. Von den privaten Salons des Maison des Têtes bis zur majestätischen Halle des Hôtel des Tardy de Montravel, tauchen Sie in die Geschichte der Stadt ein, indem Sie ihre privatesten Orte besuchen.

Italiano :

Scoprite Valence da un punto di vista intimo con un tour di residenze d’eccezione. Dalle stanze private della Maison des Têtes al maestoso salone dell’Hôtel des Tardy de Montravel, immergetevi nella storia della città attraverso i suoi luoghi più privati.

Espanol :

Descubra Valence desde un ángulo íntimo en un recorrido por residencias excepcionales. Desde las habitaciones privadas de la Maison des Têtes hasta el majestuoso vestíbulo del Hôtel des Tardy de Montravel, sumérgete en la historia de la ciudad a través de sus lugares más privados.

