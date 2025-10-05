Visite guidée Les belles demeures de Valence RDV à la Maison des têtes Valence
Visite guidée Les belles demeures de Valence RDV à la Maison des têtes Valence dimanche 5 octobre 2025.
Visite guidée Les belles demeures de Valence
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05 14:30:00
Date(s) :
2025-10-05
Une visite exclusive qui vous ouvrira les portes d’une sélection de demeures, parmi les plus belles de de la vieille ville.
.
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
An exclusive tour of a selection of the finest homes in the old town.
German :
Eine exklusive Tour, die Ihnen die Türen zu einer Auswahl der schönsten Häuser der Altstadt öffnet.
Italiano :
Un tour esclusivo di una selezione delle più belle residenze del centro storico.
Espanol :
Este exclusivo recorrido le abrirá las puertas de una selección de las mejores residencias del casco antiguo.
L’événement Visite guidée Les belles demeures de Valence Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme