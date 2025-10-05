Visite guidée Les belles demeures de Valence RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée Les belles demeures de Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 14:30:00

2025-10-05

Une visite exclusive qui vous ouvrira les portes d’une sélection de demeures, parmi les plus belles de de la vieille ville.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

An exclusive tour of a selection of the finest homes in the old town.

German :

Eine exklusive Tour, die Ihnen die Türen zu einer Auswahl der schönsten Häuser der Altstadt öffnet.

Italiano :

Un tour esclusivo di una selezione delle più belle residenze del centro storico.

Espanol :

Este exclusivo recorrido le abrirá las puertas de una selección de las mejores residencias del casco antiguo.

