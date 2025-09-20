VISITE GUIDEE LES BETISES DE CAMBRAI LES BETISES DE CAMBRAI CONFISERIE AFCHAIN Cambrai

VISITE GUIDEE LES BETISES DE CAMBRAI Samedi 20 septembre, 10h00 LES BETISES DE CAMBRAI CONFISERIE AFCHAIN

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

visite guidee de la fabrication des betises

LES BETISES DE CAMBRAI CONFISERIE AFCHAIN RUE DU CHAMP DE TIR 9400 CAMBRAI Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327812549 La confiserie Afchain fabrique des bêtises depuis 1830 , ce bonbon est du à une erreur de fabrication . Visitez nos ateliers pour une visite commentée au micro sur l histoire et la production. Parking , toilettes, pas d accès en fauteuil pour les visites.Visite de la boutique accessible tout public

Journées européennes du patrimoine 2025

