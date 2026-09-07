UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mane

Visite guidée les Bonnes Herbes, Salagon, musée et jardins, Mane

samedi 19 septembre 2026 · Salagon, musée et jardins · Mane

Visite guidée les Bonnes Herbes, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salagon, musée et jardins
Adresse
Route de Salagon, 04300 Mane, France
Ville
04300 Mane
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Visite guidée les Bonnes Herbes 19 et 20 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les bonnes herbes de saison, au jardin des simples.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.
Découvrez les bonnes herbes de saison, au jardin des simples.

©Cécile Brau

À voir aussi à Mane (Alpes-de-Haute-Provence)