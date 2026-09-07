Visite guidée les Bonnes Herbes, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Visite guidée les Bonnes Herbes 19 et 20 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les bonnes herbes de saison, au jardin des simples.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Découvrez les bonnes herbes de saison, au jardin des simples.

©Cécile Brau