Visite guidée: Les bords de l’Isère à vélo – Bourg-de-Péage, 9 juillet 2025 09:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Visite guidée: Les bords de l’Isère à vélo 15 quai Auguste Clément Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 09:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

À vélo, suivez un guide du château Favor à la centrale de la Vanelle sur un itinéraire sécurisé. Une balade insolite au fil de l’Isère, entre nature et patrimoine, pour découvrir l’histoire des sites et les usages passés et présents de la rivière.

15 quai Auguste Clément

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

By bike, follow a guide from the Château Favor to the Vanelle power station on a safe itinerary. An unusual ride along the Isère, between nature and heritage, to discover the history of the sites and the past and present uses of the river.

German :

Folgen Sie mit dem Fahrrad einem Führer vom Schloss Favor bis zum Kraftwerk Vanelle auf einer sicheren Route. Ein ungewöhnlicher Ausflug entlang der Isère, zwischen Natur und Kulturerbe, um die Geschichte der Orte und die frühere und heutige Nutzung des Flusses zu entdecken.

Italiano :

In bicicletta, seguite una guida dallo Château Favor alla centrale elettrica di Vanelle lungo un itinerario sicuro. Una pedalata insolita lungo l’Isère, tra natura e patrimonio, per scoprire la storia dei siti e gli usi passati e presenti del fiume.

Espanol :

En bicicleta, siga a un guía desde el Château Favor hasta la central de Vanelle por un itinerario seguro. Un paseo insólito por el Isère, entre naturaleza y patrimonio, para descubrir la historia de los lugares y los usos pasados y presentes del río.

