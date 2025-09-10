Visite Guidée Les Cabanons du Valais Rue du Valais Saint-Brieuc

Visite Guidée Les Cabanons du Valais Rue du Valais Saint-Brieuc mercredi 10 septembre 2025.

Visite Guidée Les Cabanons du Valais

Rue du Valais Plage du Valais Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10 12:00:00

2025-09-10

Adossés à la roche ou lovés dans les replis des falaises, les cabanons colorés du Valais sont comme des jouets au milieu du paysage. Le premier cabanon a été édifié en 1909, puis les constructions se sont multipliées avec les congés payés de 1936.

Par les Archives Municipales. Sur inscription. .

Rue du Valais Plage du Valais Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

