Visite Guidée Les Cabanons du Valais Rue du Valais Saint-Brieuc

Rue du Valais Plage du Valais Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-10 10:00:00
fin : 2025-09-10 12:00:00
2025-09-10
Adossés à la roche ou lovés dans les replis des falaises, les cabanons colorés du Valais sont comme des jouets au milieu du paysage. Le premier cabanon a été édifié en 1909, puis les constructions se sont multipliées avec les congés payés de 1936.
Par les Archives Municipales. Sur inscription.
Rue du Valais Plage du Valais Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
