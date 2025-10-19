Visite Guidée Les Cabanons du Valais Rue du Valais Saint-Brieuc

Visite Guidée Les Cabanons du Valais Rue du Valais Saint-Brieuc dimanche 19 octobre 2025.

Visite Guidée Les Cabanons du Valais

Rue du Valais Plage du Valais Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :

2025-10-19 2025-10-22

Adossés à la roche ou lovés dans les replis des falaises, les cabanons colorés du Valais sont comme des jouets au milieu du paysage. Le premier cabanon a été édifié en 1909, puis les constructions se sont multipliées avec les congés payés de 1936.

Par les Archives municipales, en partenariat avec Joëlle Conin de l’association Amis et usagers des cabanons du Valais. Sur inscription. .

Rue du Valais Plage du Valais Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Guidée Les Cabanons du Valais Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme