visite guidée Les cachots du roy Anciens cachots de la prison royale Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Créée en 1996, l’association QUINTINUS a pour vocation de faire connaître et aimer le patrimoine de Saint-Quentin, notamment son patrimoine médiéval en sous-sol, et de contribuer à sa conservation et sa valorisation. Après plus de dix ans de travail effectué avec passion par ses bénévoles, plusieurs souterrains, dont certains du 13ème siècle, furent ainsi déblayés. L’association les fait visiter lors des Journées Européennes du Patrimoine mais également à l’occasion d’événements qu’elle y organise.

Anciens cachots de la prison royale Rue Anatole France – 02100 Saint-Quentin

association Quintinus