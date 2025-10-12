Visite guidée Les canaux de Bourg-lès-Valence rue de Chony Bourg-lès-Valence

rue de Chony RDV au jardin Michel Djeranian Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 14:30:00

2025-10-12

Flânez dans les quartiers de Chony et du Vieux Bourg le long des canaux. Découvrez ces témoins du passé artisanal et industriel de la ville, aujourd’hui devenus de véritables réservoirs de biodiversité.

rue de Chony RDV au jardin Michel Djeranian Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Stroll along the canals in the Chony and Vieux Bourg districts. Discover these witnesses to the town?s artisanal and industrial past, which have now become veritable reservoirs of biodiversity.

German :

Schlendern Sie in den Vierteln Chony und Vieux Bourg entlang der Kanäle. Entdecken Sie diese Zeugen der handwerklichen und industriellen Vergangenheit der Stadt, die heute zu wahren Reservoirs der Biodiversität geworden sind.

Italiano :

Passeggiate lungo i canali dei quartieri Chony e Vieux Bourg. Scoprite questi testimoni del passato artigianale e industriale della città, oggi diventati veri e propri serbatoi di biodiversità.

Espanol :

Pasee por los canales de los barrios de Chony y Vieux Bourg. Descubra estos testigos del pasado artesanal e industrial de la ciudad, hoy convertidos en auténticos reservorios de biodiversidad.

