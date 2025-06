Visite guidée « Les clés du château » Château de Brest Brest 15 juillet 2025 10:15

Finistère

Visite guidée « Les clés du château » Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

15 juillet 2025 10:15:00

fin : 22 août 2025

2025-07-15

Accompagnés par une médiatrice culturelle, découvrez l’histoire du château de Brest, de l’Antiquité à nos jours en passant par les tours, courtines et les casemates (non accessibles dans le parcours permanent). Des clés de compréhension à lire dans les pierres et les paysages avant de poursuivre librement la visite des collections.

Informations pratiques

Animation proposée du lundi au vendredi, avec trois créneaux différents à 10h15, 14h et 15h30.

Durée 1h.

A partir de 8 ans.

La visite nécessite une bonne mobilité, l’accès aux casemates peut se révéler difficile.

Sur réservation en ligne sur le site du Musée National de la Marine. .

Château de Brest Boulevard de la Marine

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39

