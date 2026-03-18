VISITE GUIDÉE LES CLUSES

La Cluse Haute Les Cluses Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Les Cluses est un village entouré de massifs et traversé par la rivière “Rome , venez découvrir sa riche histoire au cours d’une visite guidée mêlant patrimoine antique et médiéval…

Réservation obligatoire.

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La Cluse Haute Les Cluses 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

Les Cluses is a village surrounded by mountains and crossed by the river Rome . Come and discover its rich history during a guided tour combining ancient and medieval heritage…

Booking essential.

L’événement VISITE GUIDÉE LES CLUSES Les Cluses a été mis à jour le 2026-03-18 par VALLESPIR TOURISME