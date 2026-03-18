VISITE GUIDÉE LES CLUSES Les Cluses
VISITE GUIDÉE LES CLUSES Les Cluses mercredi 24 juin 2026.
VISITE GUIDÉE LES CLUSES
La Cluse Haute Les Cluses Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Les Cluses est un village entouré de massifs et traversé par la rivière “Rome , venez découvrir sa riche histoire au cours d’une visite guidée mêlant patrimoine antique et médiéval…
Réservation obligatoire.
.
La Cluse Haute Les Cluses 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Cluses is a village surrounded by mountains and crossed by the river Rome . Come and discover its rich history during a guided tour combining ancient and medieval heritage…
Booking essential.
L’événement VISITE GUIDÉE LES CLUSES Les Cluses a été mis à jour le 2026-03-18 par VALLESPIR TOURISME