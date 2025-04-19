Visite guidée Les collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Visite guidée Les collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers samedi 16 août 2025.

Visite guidée Les collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 15:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Chaque samedi à 15h30, zoom sur une partie des collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts ! Dans l’ancienne abbaye Notre-Dame, la visite est d’abord une promenade architecturale, que vous aurez aujourd’hui l’occasion de faire avec l’un ou l’une de nos guides. De la nef de l’ancienne église aux jardins du monastère, cet écrin abrite les précieuses collections de faïences et de verres émaillés, deux spécialités qui ont fait la célébrité et la prospérité de Nevers à partir de la fin du 16e siècle. Les collections de Beaux-Arts offrent, quant à elles, un panorama de la création française, du 17e au 20e siècle. Un incontournable !

RDV tous les samedis à partir du 19/04 de 15h30 à 17h. Tous publics. 10€ / 5€. Sur inscription culture.nevers.fr. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

English : Visite guidée Les collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts

German : Visite guidée Les collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Les collections du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Nevers