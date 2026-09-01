Informations pratiques

Bourges

Visite Guidée « Les Couleurs Dans la Nature »

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23

Explorez les secrets des couleurs dans la nature lors d’une visite guidée au Muséum de Bourges, à travers l’observation de centaines de spécimens.

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges propose une visite guidée de son exposition temporaire consacrée aux couleurs dans la nature. Accompagnés d’un guide, découvrez l’origine physique de la perception des couleurs, leurs variations dans la biosphère ainsi que leurs fonctions écologiques et leurs origines génétiques et évolutives. Plusieurs centaines de spécimens issus des collections du Muséum permettent d’observer la richesse des teintes présentes chez les êtres vivants. Une visite d’environ une heure, accessible à tous à partir de 7 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 5.5 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34

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English :

Explore the secrets of colors in nature during a guided tour of the Bourges Museum, where you’ll observe hundreds of specimens.

L’événement Visite Guidée « Les Couleurs Dans la Nature » Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES