Visite guidée Les coulisses des Archives de Romans Journées européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les archives de Romans vous propose une visite guidée intitulée » Les Coulisses des Archives ».

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives@valenceromansagglo.fr

English :

To mark the European Heritage Days, the Romans archives are offering a guided tour entitled « Behind the Scenes at the Archives ».

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen das Archiv von Romans eine Führung mit dem Titel « Les Coulisses des Archives » (Die Kulissen des Archivs) an.

Italiano :

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, gli archivi romani propongono una visita guidata intitolata « Dietro le quinte dell’archivio ».

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los archivos romanos ofrecen una visita guiada titulada « Entre bastidores de los archivos ».

